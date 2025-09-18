Herido crítico el conductor de una furgoneta tras chocar con un tranvía en Barcelona

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha resultado herido crítico tras colisionar este jueves sobre las 18.40 horas con un tranvía en Barcelona.

Fuentes municipales han informado a Europa Press de que el accidente se ha producido en la avenida Diagonal, a la altura de la calle Espronceda, en el distrito de Sant Martí.

Al lugar del siniestro han acudido varias dotaciones de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), de Bombers de Barcelona y del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han evacuado al herido al Hospital del Mar.