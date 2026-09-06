Un herido crítico tras saltar de un cuarto piso después de apuñalar a 3 personas en Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se encuentra en estado crítico después de haber saltado este domingo de un cuarto piso, donde había apuñalado presuntamente a 3 personas --una se encuentra en estado grave--, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Por causas que se desconocen, el hombre ha herido de gravedad a otro hombre, con el que convive en el mismo piso del número 162 de la Gran Via de Barcelona, según la versión de la novia del agredido, que se encontraba en el piso y ha sido herida leve.

Un tercer hombre que habita en el piso se ha dirigido a la habitación donde se han producido los hechos y también ha sido herido leve.

Después de esto, según la versión que la mujer ha dado a los Mossos, el agresor se ha autolesionado y ha saltado desde el balcón de la vivienda.

Los Mossos d'Esquadra tienen una investigación abierta para esclarecer los hechos.