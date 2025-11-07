Un herido grave y dos menos graves en un choque entre dos turismos en Llagostera (Girona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un choque entre dos turismos en Llagostera (Girona) ha dejado un herido grave y dos menos graves este viernes a las 19.08 horas, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

Para atenderlos, el SEM ha movilizado tres ambulancias, que han trasladado a los heridos al hospital Josep Trueta de Girona.

Al lugar de los hechos también han acudido los Bombers de la Generalitat con dos dotaciones terrestres.

TRES MENOS GRAVES EN BELLPUIG

Paralelamente, también se ha producido un accidente en la A-2 en Bellpuig (Lleida) con un camión, una furgoneta y tres turismos implicados, que ha obligado a cortar la vía en dirección Zaragoza este viernes cerca de las 20.00 horas.

El choque ha dejado tres heridos menos graves --un hombre, una mujer y un menor-- que han sido trasladados al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El SEM ha acudido con cuatro ambulancias y los Bombers con cuatro dotaciones, que han realizado maniobras para extraer a una de las personas atrapada en uno de los vehículos implicados.