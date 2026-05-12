Un herido grave y otro menos grave por una explosión de butano en el Poblenou de Barcelona

Foto explosión de bombona de butano en Poblenou. - DAVID ZORRAKINO

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La explosión de una bombona de butano el mediodía de este martes en un edificio del barrio de Poblenou (Barcelona) ha dejado 8 heridos, entre los que hay uno grave y otro menos grave.

Ambos heridos han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron, mientras que las otras 6 personas heridas leves no han requerido traslado, según ha informado el Sistema de Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los hechos han ocurrido en un edificio de viviendas de la calle Venero, de Barcelona, y han obligado a movilizar 9 ambulancias del SEM, que han asistido a un total de 8 personas.