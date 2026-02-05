Uno de los heridos del accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona) sigue hospitalizado

El tren accidentado en Gelida (Barcelona) - David Oller - Europa Press

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicado que una de las personas que resultaron heridas en el accidente de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) sigue ingresada en el hospital, si bien el resto ya han sido dadas de alta.

En la Comisión de Interior y de Territorio que se celebra este jueves en el Parlament, en la que también comparece la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, Parlon ha cifrado en 37 las personas que resultaron heridas de diversa gravedad en el momento del suceso, cinco de ellas en estado grave.

No obstante, 26 recibieron el alta en "pocas horas", y el resto fueron trasladadas a diversos hospitales por el Sistema d'Emergències Mèdiques.