9 heridos, uno crítico, al accidentarse tres turismos en la AP-7 en El Papiol (Barcelona)

Archivo - Vehículos circulan por la AP-7 en una foto de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

9 personas han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, este sábado por la tarde en El Papiol (Barcelona) por el accidente de tres turismos en la AP-7 en sentido Barcelona, informa el SEM.

El crítico ha sido trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell, los 4 menos graves al Consorci Sanitari Terrassa - Hospital Universitari y los 4 leves al Hospital Mútua de Terrassa.

El accidente (del que el '112' ha recibido el aviso a las 16.05) ha obligado a cortar la AP-7 en sentido Barcelona y su acceso a la B-23 durante la tarde, y los Bombers de la Generalitat han trabajado para rescatar a heridos que habían quedado atrapados.