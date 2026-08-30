3 heridos críticos al accidentarse un coche en un camino rural de la Ribera d'Urgellet (Lleida)

Archivo - Ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas críticas y dos menos graves este domingo por la tarde al accidentarse un coche en un camino rural de la Ribera d'Urgellet (Lleida).

Ha sido en la zona de Bor de Poblador sobre las 18.09, cuando el coche ha salido de la vía y ha volcado unos 10 metros, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) vía X.

El SEM ha activado dos helicópteros medicalizados, tres ambulancias y un equipo conjunto SEM - Bombers de la Generalitat.