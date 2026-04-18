Hernández inaugura en Alpicat (Lleida) la Biblioteca Sant Bartomeu ampliada y renovada

La biblioteca - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha inaugurado este sábado la nueva Biblioteca Sant Bartomeu en Alpicat (Lleida), tras su ampliación y completa renovación.

La inversión ha sido de 2.375.010,30 euros: la Generalitat ha aportado 1.330.539,87 (1.072.211,48 de Cultura y 258.328,39 de Acción Climática) y el Ayuntamiento 1.044.470,43, informa el Govern en un comunicado.

La biblioteca pública del municipio se integró en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya en 1990 y ahora "da un salto de escala: más espacio, más servicios, más capacitado para acoger una ciudadanía activa y participativa", ha dicho la consellera.