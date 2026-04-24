Hernández reivindica las bibliotecas en la inauguración de la nueva de la Pobla de Segur (Lleida)

La consellera durante el acto - CULTURA

LLEIDA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha reivindicado las bibliotecas como "una de las herramientas más potentes para garantizar la igualdad de oportunidades" en la inauguración este viernes de la nueva Biblioteca Municipal de la Pobla de Segur (Lleida).

La biblioteca se integra al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, con el apoyo de la Conselleria de Cultura y de la Central de Biblioteques de Lleida, y la Generalitat ha aportado 909.735,20 euros al equipamiento, informa el departamento en un comunicado.

La titular de Cultura asegura que con la nueva ubicación y la ampliación, se pasa de un equipamiento "que funcionaba y se utilizaba, a un equipamiento renovado, que mira claramente hacia el futuro".

Ha apuntado que esta biblioteca es "un ejemplo" de cómo trabajar conjuntamente para los derechos culturales y hacer que la cultura sea accesible para todos, y afirma que para muchas personas la biblioteca es la puerta de acceso a la cultura.

El equipamiento, en funcionamiento desde principios de abril, tiene una superficie de 475 metros cuadrados en dos espacios, y la inversión total en el equipamiento ha sido de 2.069.907,01 euros, de los que el ayuntamiento ha aportado 1.063.487,84 euros; el departament 909.735,2 euros y la Diputación de Lleida 96.683,97.