Hernández reivindica la cultura popular catalana en el Encuentro de Adifolk de Estocolmo (Suecia)

Asistentes catalanes en el Encuentro de Adifolk en Estocolmo. - GENERALITAT DE CATALUNYA

La conselleria ha analizado el modelo de gestión cultural del país nórdico BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha asistido este pasado fin de semana a la 38ª edición del Encuentro Internacional de Adifolk celebrado en Estocolmo (Suecia), donde la cultura popular catalana ha hecho acto de presencia con 1.200 actuantes de 42 entidades diferentes.

Durante 3 días, las calles de Estocolmo han acogido espectáculos de fuego, exhibiciones de 'castells' y bailes populares catalanes dentro del marco del programa Kulturfestivalen, un evento dedicado a los espectáculos callejeros, informa la conselleria de Cultura este lunes en un comunicado.

Hernández, acompañada de los directores generales de Cultura Popular y Asociacionismo Cultural, Carol Duran y Oriol Lázaro, ha puesto énfasis en el "papel relevante de la cultura catalana en el siglo XXI" porque demuestra "la capacidad que tiene para dialogar con el mundo contemporáneo".

La consellera también ha insistido en que el Govern apueste más por la cultura y ha anunciado que se está trabajando en un proyecto dedicado a la cultura popular catalana "con una mirada moderna", además de recalcar el reciente incremento en los recursos económicos, que se sitúa en 16,2 millones de euros, un 26,6% más que en el ejercicio anterior.

El Encuentro también ha funcionado como lazo de unión entre Catalunya y Suecia, de manera que la conselleria ha prestado atención al modelo de gestión cultural sueco y al de otras instituciones relevantes del país nórdico.

Durante estos días, Hernández se ha reunido con personalidades catalanas que contribuyen en la escena cultural de Estocolmo, además de otros representantes culturales de la ciudad.

RELACIONES ENTRE CATALUNYA Y SUECIA

Los dos territorios mantienen una buena relación desde 2014, cuando en la celebración de la Feria del Libro de Göteborg se llevó a cabo el programa 'Voices from Catalonia', que contó con la participación de diversos autores catalanes.

El Instituto Ramon Llull (IRL)también ha colaborado con instituciones suecas para impulsar residencias e intercambios profesionales, y en 2014, cuando Barcelona fue la ciudad invitada en el Stockholm Culture Festival, colaboró para ofrecer una programación con artistas y creadores catalanes de música, circo, danza o cine.

Para febrero de 2027 está prevista la actuación de la soprano Elionor Martínez en el Konserthuset de Estocolmo, dentro del programa 'ECHO rising star', que impulsa el talento joven de la música clásica en auditorios europeos.