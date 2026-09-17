Hernández reivindica la importancia de los intercambios culturales entre Catalunya y Francia

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el historiador y exdiputado Xavier Domènech en la inauguración de la exposición 'Els refugis de la Guerra Civil a Barcelona' en el Centre d'Estudis Catalans de la Sorbonne de París - GOVERN

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha reivindicado este jueves la importancia de los intercambios culturales entre Catalunya y Francia y el "diálogo constante, fértil y enriquecedor" entre ambas.

Lo ha hecho en el acto de inauguración de la exposición 'Els refugis de la Guerra Civil a Barcelona' en el Centre d'Estudis Catalans de la Sorbonne de París, que recupera la memoria de los refugios antiaéreos construidos en la capital catalana, informa el Govern en un comunicado.

Comisariada por el historiador y exdiputado de los Comuns en el Parlament Xavier Domènech y con fotografías de Ana Sánchez, la exposición se pudo ver en Barcelona en 2023 y pasó por Londres en 2025.

Hernández ha destacado que la muestra "habla del pasado pero también interpela al presente: a los conflictos bélicos" en Europa y sus entornos más inmediatos.

También ha subrayado que la exposición reivindica "a la vez la memoria democrática y un patrimonio subterráneo que forma parte de la identidad de Barcelona y también de otros lugares de Catalunya".

CARME PORTACELI EN PARÍS

La consellera también ha asistido al estreno de 'Les Bonnes', dirigida por la directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Carme Portaceli, que inaugura la temporada 2026-2027 de la Comédie-Française, una de las instituciones teatrales más prestigiosas de Francia y referente de la escena europea e internacional.

El espectáculo estará en cartel hasta el 25 de octubre y, después, se incorporará al repertorio de la Comédie-Française y se representará en la Salle Richelieu, sede histórica de la institución.

El Govern ha afirmado que el estreno de 'Les Bonnes' en París "supone un reconocimiento a la trayectoria de Carme Portaceli y a su proyección internacional".