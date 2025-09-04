Hernández ve "una gran noticia" que 3 producciones catalanas sean precandidatas al Oscar

Archivo - La nueva consellera de Cultura, Sònia Hernández, atiende a los medios durante el acto de traspaso de cartera, a 12 de agosto de 2024, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha considerado "una gran noticia" que las producciones catalanas 'Sirat', de Oliver Laxe; 'Romería', de Carla Simón, y 'Sorda', de Eva Libertad, opten a representar a España en la próxima edición de los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

"Es una gran noticia que tres producciones hayan sido preseleccionadas para los Oscar. ¡La enhorabuena a los equipos y mucha suerte!", ha asegurado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood, y un total de 57 largometrajes, estrenados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, han optado a la preselección.