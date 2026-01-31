El hijo del preso palestino Marwan Barghouti defiende el papel de su padre para "aportar unidad" en Palestina

El hijo del preso palestino Marwan Barghouti, Arab Barghouti, en una entrevista de Europa Press. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hijo del preso palestino Marwan Barghouti --símbolo de la resistencia palestina que lleva encarcelado por Israel desde 2002--, Arab Barghouti, ha confiado en su inminente liberación, y ha defendido que su padre "participaría en cualquier función que aportara unidad al pueblo palestino".

En una entrevista de Europa Press en Barcelona, antes de participar en el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi, Arab Barghouti ha expresado este deseo de liberación después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartara a finales de octubre de 2025 pedir que Israel liberase a su padre.

"La comunidad internacional, si realmente quiere reactivar el proceso político y trabajar por un futuro mejor para la región, por la estabilidad y la paz, necesita un liderazgo palestino que sea representativo del pueblo palestino, creíble, legítimo, y él representa eso", ha defendido Barghouti.

Ha explicado que el sueño de Marwan Barghouti es que los niños palestinos vivan en paz y seguridad, y ha añadido que, pese a que su padre ya es un líder y no cree que "necesite un cargo para ser nombrado", es el pueblo palestino quien debe elegir a sus dirigentes en unas elecciones y un proceso democrático.

ISRAEL "NO QUIERE LA PAZ"

Marwan Barghouti quedó excluido de los casi 2.000 presos y detenidos palestinos de Gaza y Cisjordania que fueron puestos en libertad en el marco del actual alto el fuego que comenzó en octubre, y su hijo ha reconocido que esta tregua ha sido "algo positivo", pero que no era el alto el fuego que esperaban, ya que continúa habiendo bombardeos.

Ha criticado que Israel "claramente no quiere la paz, y estas son sus palabras, son muy claros sobre el hecho de que quieren el dominio total sobre la tierra, la limpieza étnica del pueblo palestino", pero confía en que llegue un momento en que la comunidad internacional esté convencida de poner fin al conflicto y traer paz y estabilidad a la región.

Ha asegurado que el Gobierno israelí ha "perseguido cada vez más" a su padre desde que se reavivase el conflicto el 7 de septiembre de 2023, ya que le volvieron a enviar a un régimen de aislamiento, y desde entonces ha sido agredido en siete ocasiones, la última de ellas en septiembre de 2025, ha detallado.

"Todavía sufre de la rotura de cuatro costillas, ha perdido 12 kilos y tiene múltiples problemas de salud. Pero, al mismo tiempo, cuando el abogado lo vio por última vez, hace unos 15 días, dijo que sigue siendo muy fuerte mentalmente, que sigue siendo positivo sobre el futuro, que sigue sonriendo y que espera un futuro mejor", y ha destacado el espíritu optimista de su progenitor.

EL PLAN DE PAZ DE TRUMP

Arab Barghouti ha pedido que se ponga fin al sufrimiento del pueblo palestino: "Si eso va a suceder a través de la Junta de Paz, que suceda. Si va a suceder a través de otros organismos, que suceda", ha sostenido al ser preguntado por cómo valora el Plan de Paz impulsado por Donald Trump.

Ha avisado de que lo que no aceptarán es que haya una división entre Gaza y Cisjordania, y ha agregado que "ese es uno de los objetivos del Gobierno israelí en este momento, que es mantener una gran división y acabar con el sueño de tener una entidad palestina y un Estado palestino".

También ha criticado el papel de la UE, a quien ha acusado de ser "cómplice del sufrimiento palestino durante muchas, muchas décadas, no solo en los últimos dos años", y de dar un trato especial a Israel, tras lo que ha recordado que en pocos días sancionaron a Rusia cuando invadió Ucrania, pero que no hicieron lo mismo con Israel.

LA POSTURA DE ESPAÑA

Arab Barghouti ha alabado la postura del Gobierno español y la presión ejercida por la opinión pública española, y ha apostado por tender puentes entre el pueblo palestino y español: "Sé que mi padre se sintió muy agradecido cuando se enteró de la postura del Gobierno español y del impacto que tuvo en otros gobiernos al ser tan claro en su postura", ha dicho en alusión al reconocimiento del Estado palestino.

También ha concretado que en unos dos o tres meses viajará a Madrid donde espera poder reunirse con representantes del Ejecutivo español y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que es "un modelo a seguir para muchos palestinos".

Preguntado por cómo explica el apoyo de la sociedad israelí al Gobierno de Benjamin Netanyahu, Arab Barghouti ha sostenido que les han "lavado el cerebro para que crean que todos los palestinos son enemigos, y eso viene de sus medios de comunicación, de figuras como Netanyahu, que se alimenta del miedo".

Ha defendido que haya un despertar en la sociedad israelí: "Tienen dos opciones: o se convierten en un Estado paria, aislado del mundo entero, porque el mundo está viendo sus crímenes contra el pueblo palestino, o deciden cambiar su Gobierno y traer uno que crea en el proceso político", tras lo que ha deseado que prospere esta última opción.