Hipra nombra a Meritxell Ferraté como Chief People & Organization Officer

Meritxell Ferraté, nueva Chief People & Organization Officer - HIPRA

GIRONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hipra, empresa farmacéutica biotecnológica especializada en el desarrollo de vacunas y productos biológicos, ha incorporado a Meritxell Ferraté como Chief People & Organization Officer, informa en un comunicado este martes.

Ferraté liderará la estrategia de gestión de los casi 3.000 profesionales que la compañía tiene en todo el mundo, repartidos en 40 filiales propias, con el objetivo de "impulsar el desarrollo del talento, reforzar el liderazgo y seguir situando a las personas en el centro de la estrategia de Hipra".

En este sentido, "contribuirá a consolidar una estructura organizativa sólida que acompañe el crecimiento la excelencia, el inconformismo y el optimismo".

Meritxell Ferraté cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de personas, transformación organizativa y desarrollo del talento en entornos internacionales; ha ocupado posiciones de alta dirección en el sector farmacéutico, "combinando una visión estratégica del negocio con clara orientación a las personas"

En su etapa más reciente, ha ejercido como Chief Transformation Officer en Towa International y, en cuanto a su formación, es licenciada en Química por la Universidad de Barcelona, Ingeniera Técnica Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya y PDG (Programa de Dirección General) por el IESE Business School.