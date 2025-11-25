Hipra participa en el desarrollo de una vacuna intranasal "más amplia y duradera" contra la gripe

Detalle de la sala de producción y desarrollo de Hipra. - HIPRA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Hipra participa en una iniciativa coordinada por la Universidad Médica de Viena (Austria) para desarrollar una vacuna intranasal contra la gripe de nueva generación, que busca ofrecer "una protección más amplia y duradera".

El consorcio ha presentado su propuesta a la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de Salud y Digital (HaDEA) y aspira a ser seleccionado en el programa EU4Health de la Comisión Europea, informa Hipra en un comunicado de este martes.

La vacuna candidata propuesta por el consorcio usará una estrategia basada en una de las principales proteínas de superficie del virus de la gripe, que es a la vez una de las más conservadas, y está diseñada para estimular una respuesta inmunitaria local más intensa a la mucosa respiratoria.

Hipra aporta su "liderazgo industrial" al proyecto, asumiendo la producción a gran escala, los procesos reguladores y la futura comercialización de la vacuna, así como las tareas clave de I+D.

También participan la Universidad de Bergen (Noruega), que lidera el ensayo clínico de fase I, el Karolinska Institutet (Suecia), la Universidad de Boku (Austria) e Inimmune y el Mount Sinai Hospital (Estados Unidos).