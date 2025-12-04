Hipra trabaja en una vacuna contra la PPA que se probará en animales en 2026

Archivo - Entrada de la sede de Hipra, a 4 de enero de 2022, en Amer, Girona, Catalunya, (España).- Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Hipra está trabajando en una vacuna contra la peste porcina africana (PPA) --en el marco del proyecto internacional VAX4ASF, que coordina y lidera-- que se probará en animales en 2026.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press la directora de I+D de Salud Animal de Hipra, Marta Sitjà, que ha apuntado que tienen "expectativas" de que los resultados sean buenos y, de confirmarse, empezarían la fase de desarrollo.

ALTA TRANSMISIÓN Y MORTALIDAD

La PPA está causada por un virus muy infeccioso que provoca una alta mortalidad a los cerdos, tiene una alta capacidad de transmisión y sobrevive en el medio, y a nivel europeo está clasificada en la categoría A, es decir, la voluntad de la UE es ser totalmente libre de la enfermedad.

Sitjà ha asegurado que se trata de un virus "muy complejo", con más de 150 genes, y que en España estuvo presente desde los años 70 hasta 1994; desde entonces, se han impulsado numerosos grupos de investigación, pero aún no se existe ninguna vacuna disponible para ser utilizada.

En Vietnam, donde la peste porcina es endémica, existen vacunas autorizadas, pero están rodeadas de "mucha controversia" y presentan problemas de seguridad, según Sitjà, que señala que en Europa no hay ninguna autorizada.

La responsable de I+D ha explicado que una de las principales dificultades de la investigación es la complejidad del virus: entre sus 150 genes tiene muchas redundancias, por lo que bloquear uno no impide que se adapte, lo que se suma a que las células diana del virus de la PPA son las del sistema inmunitario.

LA VACUNA

Desde 2019, Hipra está trabajando junto al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid en el desarrollo de una vacuna propia y, desde 2024, coordinan y lideran 'VAX4ASF', un consorcio europeo con 17 socios con el mismo objetivo.

La farmacéutica catalana participa en el diseño de la vacuna y su potencial desarrollo y fabricación, mientras otros centros --de países como Alemania, Kenia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros-- aportan otros conocimientos.

Después de 2 años de trabajo en el marco del consorcio, Hipra tiene preparados unos primeros prototipos --pruebas de concepto-- preparados para testarse en animales en 2026, con "expectativas" de resultados positivos.

Una vez validados se iniciará la fase de desarrollo "tan deprisa como sea posible", lo que incluirá entrar en contacto con las autoridades reguladoras y la Comisión Europea (CE) y empezar todo el proceso de fabricación, si bien Sitjà ha aclarado que no sería en 2026 ni 2027.