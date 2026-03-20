El historiador Dan Jones: Putin y Trump están "obsesionados" con la historia y el pasado nacional

El historiador Dan Jones presenta su biografía 'Enrique V' (Ático de los Libros) - ÁTICO DE LOS LIBROS

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El historiador británico Dan Jones, que acaba de publicar en castellano una biografía del rey medieval inglés Enrique V, ha asegurado que "(Vladimir) Putin y (Donald) Trump, cada uno a su manera, están obsesionados con la historia y apelan a una visión del pasado nacional".

En una entrevista de Europa Press por la publicación de 'Enrique V' (Ático de los Libros), ha subrayado que Trump está ahora obsesionado con lo que pasó en 1979 con Irán, haciendo referencia al presidente Jimmy Carter, y su lema de 'Make America Great Again' procede de la administración de Ronald Reagan, apelando todo el rato al pasado, algo que también hacía Enrique V retomando una campaña del pasado para conquistar Francia.

De la misma manera, el historiador ha subrayado que Putin, el líder político actual que más le recuerda a Enrique V, está obsesionado con reunificar el antiguo Imperio Ruso, con Ucrania, la zona del Báltico y Crimea, en una apelación a los tiempos de Pedro el Grande y Catalina la Grande.

Ha afirmado que en el caso del Reino Unido no hay ningún dirigente político que le recuerde a Enrique V, "pero tampoco es algo necesariamente malo".

En la biografía, Dan Jones traza una biografía del rey más allá del mito forjado por William Shakespeare y además de sus grandes batallas, como la de Azincourt ante los franceses, no obvia episodios de brutalidad, la Guerra de los Cien Años y su gobierno de menos de una década, en el que estuvo a punto de que un inglés subiera al trono de Francia.

Jones ha explicado que le pareció interesante acercarse al que era considerado "el mejor de los reyes medievales" y una figura que comprendió cuál era exactamente su trabajo y lo ejecutó, en un periodo como la Guerra de los Cien Años en el que se perfilan las fronteras en Europa y las relaciones entre las casas reales.

Ha querido aplicar la técnica de biografía moderna a un reino medieval, sobre todo para acercar el desarrollo psicológico del personaje y saber qué experiencias marcaron su carácter como el caso del flechazo que recibió en la cara en una batalla y que provoca que en todos los retratos salga de perfil.

LA BATALLA DE AZINCOURT

En la biografía, ha tenido que hacer frente a la leyenda de que el rey era un mujeriego, un perdido, cuando en realidad pasó su juventud en guerras, ha dicho que en la obra shakesperiana es bastante "precisa" respecto a la batalla de Azincourt como un momento transformador, y ha afirmado que como historiador se debe tener cuidado en separar la propaganda de los hechos.

El historiador ha subrayado que Azincourt se convierte en leyenda "al día siguiente de suceder" y forma parte de la última parte de su aprendizaje, pero su formación va más allá de la batalla, también en la preparación y la logística de la guerra.

El historiador ha subrayado que el intento de Enrique V de conquistar Francia era una especie de integración europea, pero que cuando casi lo consigue horrorizó a la población inglesa porque creía que iba a estar supeditada a Francia, "una realidad que hubiera creado mucha incomodidad en Inglaterra y que es una idea que todavía crea incomodidad".

EPISODIOS DE BRUTALIDAD

En el ensayo no obvia los episodios más brutales del reinado en una época en la que "las reglas de la guerra decían que si una ciudad no se rendía y se conquistaba, se tenía el derecho de matar a todos", y el historiador ha añadido que no cree que las de ahora sean menos brutales con los misiles Tomahawk.

Ha admitido que en ocasiones se es más indulgente a la hora de retratar reyes y que se tiene una gran fascinación por las monarquías: "A veces podemos estar más preparados a glorificar las actividades de alguien por que tiene una corona, y que no podríamos perdonar tan fácilmente si fuera presidente".

Jones ha subrayado que hoy en día Enrique V se vería "con terror", de la misma forma que se observa a Putin con sus política de expansión violentas, y ha afirmado que es un tipo de liderazgo que ha quedado en el pasado, por lo que se asocia lo medieval a lo bárbaro o cruel, pero también ha pedido que los personajes históricos se juzguen en los términos de su época y no en los actuales.