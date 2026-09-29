HM Nou Delfos tendrá "la primera unidad" catalana especializada en trastornos neurológicos funcionales

Prueba de monitorización por Vídeo-EGG por parte del equipo de la Unidad de Trastornos Neurológicos Funcionales de HM CINAC Barcelona - Hospital HM Nou Delfos. - HM HOSPITALES

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital HM Nou Delfos de Barcelona ha anunciado una unidad "pionera" en Catalunya de Trastornos Neurológicos Funcionales (TNF) para mejorar el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, que afectan a unas 25.000 personas en España y son una de las grandes causas de discapacidad.

Está liderada por el neurólogo Rodrigo Rocamora y la psiquiatra Nicolás Lombardi, con la tecnología diagnóstica y los tratamientos "más avanzados" del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal - HM CINAC Barcelona, situado en el Hospital HM Nou Delfos y tiene con un equipo multidisciplinar de atención integral.

La unidad es "la primera en Catalunya centrada exclusivamente en los trastornos neurológicos funcionales" y pretende ser también referencia docente y de investigación.

Con los TNF, el sistema nervioso deja de funcionar normalmente sin que haya lesión estructural que lo explique, y el cerebro transmite la información al cuerpo de forma anómala: puede causar temblores, debilidad o parálisis de brazos y piernas, alteración de la marcha, del habla, la memoria o la concentración, mareos, pérdida de visión o audición, e incluso crisis de tipo disociativo similares a la epilepsia.

Los TNF son más frecuentes en mujeres, puede afectar a adultos, y sus síntomas suelen aparecer sobre los 30 años, y su evolución también puede variar: hay cuadros que remiten en semanas, pero otros duran años.

No hay daño visible del sistema nervioso (a diferencia de enfermedades neurológicas como el ictus, la esclerosis múltiple o el Parkinson) e incluso las imágenes cerebrales y otras pruebas suelen ser normales.

INCOMPRENSIÓN DE FAMILIARES

Por eso, es habitual la incomprensión de familiares y amigos, pero, cuando se evalúa el cerebro con neuroimagen funcional, se detectan anomalías en las conexiones entre estructuras cerebrales que subyacen al mal funcionamiento cerebral.

Rocamora y Lombardi explican que "los síntomas son reales", con una base neurocientífica reconocida y un grado importante de discapacidad y deterioro de la calidad de vida.

LA IMPORTANCIA DE DIAGNOSTICAR RÁPIDO

Advierten de que el diagnóstico y el tratamiento tempranos son "esenciales para aliviar los síntomas y, en muchas ocasiones, alcanzar una recuperación completa".

Según la Sociedad Española de Neurología, los TNF son una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de neurología (cerca del 18% de consultas atendidas por estos especialistas), aunque son muy poco conocidos, y además sus síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades y muchos pacientes son tratados sucesivamente en diferentes servicios y por distintos especialistas.

Por eso la Unidad de Trastornos Neurológicos Funcionales de HM Nou Delfos unifica la experiencia clínica, la tecnología y la atención a estos pacientes en un único circuito asistencial.