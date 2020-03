El Homrani: "Ahora mismo no hay una vía para negarte a ir a trabajar"

Pide que los ERTE no sean "la primera opción" y aboga por el teletrabajo y las bolsas de horas

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha lamentado este miércoles la "situación de indefensión" en la que se encuentran los trabajadores en el estado de alarma decretado por el Gobierno al no estar protegidos, si deciden quedarse en casa y no presentarse en sus centros de trabajo.

"Ahora mismo no hay una vía para negarte a ir a trabajar. Si es un servicio esencial está clarísimo que no puedes hacerlo. Si no es un servicio esencial, ahora mismo no hay una vía porque se podría considerar una falta injustificada", ha sostenido El Homrani en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

El Homrani ha alertado de que las empresas pueden decidir despedir a aquellos trabajadores que no vayan a trabajar; ha subrayado que los empleados "no pueden arriesgarse a perder el trabajo", y ha criticado que no tienen seguridad jurídica.

Ha defendido que se tiene que reducir al máximo los traslados a los puestos de trabajo: "Tenemos que bajar el ritmo", ha remarcado, y ha reiterado que el Estado tiene que aprobar un permiso retribuido para los trabajadores que se dedican al cuidado de menores y dependiente.

"Necesitamos hacer esta reducción y necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras no estén en una situación de indefensión, que ahora mismo están igual que los empresarios y empresarias", ha recalcado.

El conseller ha expuesto que los empleados que consideren que no se respetan las medidas de higiene, distanciamiento y prevención laboral en sus trabajadores pueden denunciarlo ante la Inspección de Trabajo, que ha indicado que está dentro de los servicios esenciales de su departamento.

Sobre los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), ha exigido que "no pueden ser la primera opción" de las compañías y ha defendido que hay mecanismos para afrontar la crisis del coronavirus que no son traumáticos, como el teletrabajo, el trabajo a distancia y las bolsas de horas.

En concreto, un total de 70 empresas han registrado ya un ERTE en Catalunya hasta el lunes, con 3.819 trabajadores afectados, por causas atribuidas a los problemas derivados del coronavirus, a los que tendrán que sumar el que ha anunciado Seat, con una plantilla de unas 14.800 empleados.