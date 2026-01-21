El Hospital de Bellvitge afirma que lideró los trasplantes renales en España en 2025

Archivo - Personal del Hospital de Bellvitge realizando un trasplante. - HOSPITAL DE BELLVITGE - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), fue el centro líder de España en trasplantes renales (207) y líder en Catalunya en trasplantes cardíacos (31) en adultos en 2025, superando, en este último, el récord del hospital por segundo año consecutivo.

Además, 43 de los trasplantes renales provenían de donantes vivos, la cifra más alta de Catalunya y de todo el Estado, informa el hospital en un comunicado de este martes.

Sumando trasplantes renales, cardiacos y de hígados en adultos, el Hospital de Bellvitge se sitúa como segundo centro en Catalunya en volumen de intervenciones (295), un 3,5% más que en 2024.

El centro ha registrado, además, 61 donaciones de cadáver, la cifra más alta de los centros catalanes, y 320 donantes de tejido, lo que supone liderar este ámbito en Catalunya por cuarto año consecutivo.

El director del Programa de Trasplantes del Hospital de Bellvitge, Gabriel Moreno, ha apuntado que todo ello no habría posible "sin la generosidad de los donantes y de sus familias", a quien se dirigen en un momento muy difícil de sus vidas para pedirles que sean capaces de dar vida a otras personas, en sus palabras.