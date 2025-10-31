El Hospital de Bellvitge (Barcelona) reivindica el papel de la enfermería en donación y trasplante

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha reivindicado el papel "clave" de la enfermería en todo el proceso de donación y trasplante, durante un acto celebrado por la Jornada de Enfermería en Donación y Trasplante.

El acto, que ha reunido a decenas de profesionales para compartir experiencias, ha puesto en valor la contribución de estas profesionales, "que lideran proyectos, innovan en cuidados y acompañan a las personas trasplantadas y a sus familias en todas las etapas del proceso", informa el centro en un comunicado este viernes.

La jefa del Área de Enfermería del Proceso Quirúrgico del HUB, Sagrario del Campo, defiende que las enfermeras están presentes en cada paso del trasplante, desde la detección del donante hasta el postoperatorio y el seguimiento del paciente, y cree que esta jornada es "un reconocimiento a su labor y liderazgo asistencial".

En 2024 se llevaron a cabo en el HUB un total de 285 trasplantes de órganos --uno de cada cinco del conjunto de Catalunya--, lo que lo convierte en un centro de referencia estatal en trasplantes cardíaco, hepático y renal, y "el hospital que realizó más trasplantes de corazón y de riñón en Catalunya en 2024".

Durante el acto se han celebrado mesas redondas donde se han abordado temas como la prehabilitación del donante y receptor en el trasplante renal de donante vivo; la continuidad asistencial en el trasplante hepático; los cuidados en el trasplante cardíaco y los retos de la tecnología en la extracción y preservación de órganos.