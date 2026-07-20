El Hospital de Bellvitge enseña cardiología a 12 estudiantes con una experiencia inmersiva

Archivo - Hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acogido el proyecto inmersivo 'Heart Science 360º', con el que 12 estudiantes internacionales han podido seguir el recorrido completo de una paciente generada con inteligencia artificial ingresada con una enfermedad cardiovascular.

En un comunicado este lunes, el hospital ha explicado que los participantes forman parte del Barcelona International Youth Science Challenge (BIYSC) de la Fundació Catalunya la Pedrera, proyecto que reúne a estudiantes de secundaria con "talento científico de todo el mundo".

Los escogidos, de entre 15 y 17 años y procedentes de Europa, Asia y Nueva Zelanda, participaron en la iniciativa del 8 al 16 de julio, que les ha permitido descubrir cómo funciona la medicina cardiovascular actualmente.

El hilo conductor del 'Heart Science 360º' es un recorrido asistencial completo de todas las disciplinas implicadas en la atención cardiovascular, usando como ejemplo a una paciente ficticia.

Los estudiantes tienen que seguir las diferentes partes del proceso, representadas gráficamente como si fuera una red de Metro, desde la activación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) hasta el electrocardiograma.

El objetivo del proyecto es enseñar que la medicina no separa asistencia, investigación, ciencia de datos e innovación y, aunque ellos no pueden participar en la actividad asistencial, pueden ver de cerca cómo se construye la atención cardiovascular actual.

El director de Innovación de la Gerencia Hospitalaria Bellvitge-Viladecans y responsable de la iniciativa, Josep Comín, ha explicado que la medicina "ya no se hace solo en la consulta o en el quirófano: también se construye en el laboratorio, el simulador".