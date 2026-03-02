El Hospital de Bellvitge incorpora la terapia asistida con perros para tratar la salud mental

Archivo - Paciente con uno de los perros. - HOSPITAL DE BELLVITGE - Archivo

El Hospital de Bellvitge (HUB) de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha incorporado, desde el pasado enero, sesiones semanales de terapia asistida con perros como parte del tratamiento que reciben los pacientes de Psiquiatría ingresados en el centro.

En colaboración con el Centro de Terapias Asistidas con Perros (Ctac) y el apoyo de Nestlé Purina España, perros adiestrados se usan en sesiones grupales e individuales con pacientes de distintas patologías mentales, siempre con la participación de profesionales sanitarios, informa el centro en un comunicado de este lunes.

Los animales, 12 en total, son seleccionados en primera instancia por los rasgos de carácter que pueden favorecer más que no se sientan incómodos ni con el contacto con los pacientes ni en el entorno hospitalario, y luego son entrenados de forma específica.

El director del Ctac, Francesc Ristol, ha apuntado que el objetivo no es hacer un tratamiento, sino aportar un recurso añadido para el abordaje terapéutico que hacen los profesionales sanitarios del hospital, por lo que es "fundamental" que los perros acepten situaciones con posible estrés ambiental sin que eso les afecte de forma negativa.

"OPTIMIZAR LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE"

Por su parte, la jefa de enfermería del Área de Neurociencias del hospital, Lia Tamar Sánchez, ha explicado que la intervención terapéutica sirve para "promover el bienestar emocional, psicológico y social, además de optimizar la experiencia del paciente durante el proceso terapéutico".

Según ella, abre también una nueva vía a las enfermeras para abordar "la ansiedad, el estrés, el malestar emocional, facilitar la socialización y contribuir a reducir el aislamiento que comportan muchas enfermedades mentales".