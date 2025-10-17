El Hospital General de Granollers (Barcelona), Premio Top 20 IQVIA de 'Costes hospitalarios'

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de Granollers (Barcelona) ha sido galardonado con el Premio Top 20 de IQVIA en la categoría de 'Costes hospitalarios', en un acto celebrado en Madrid este jueves, ha informado este viernes el centro en un comunicado.

Se destaca el compromiso del hospital con la gestión eficiente y la calidad asistencial, además de que refuerza el "compromiso" del centro en este ámbito; y en el marco de los premios destaca también que el equipo de Cardiología ha sido finalista.

Esta distinción se enmarca dentro de los XXVI Premios IQVIA Hospitales Top 20, un programa de ámbito estatal que reconoce a los hospitales con mejor gestión y los más avanzados en diferentes ámbitos asistenciales y de gestión.