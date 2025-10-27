El Hospital Germans Trias impulsa un protocolo para ictus durante el embarazo y el puerperio

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) ha impulsado un protocolo para atender al ictus agudo --isquémico, hemorrágico y trombosis venosa cerebral-- durante el embarazo y el periodo inmediatamente posterior al parto, el puerperio.

Se trata del "primero y único" de ese tipo en los hospitales del Institut Català de la Salut (ICS), y tiene una mirada interdisciplinar, informa el Germans Trias en un comunicado de este lunes.

Durante el embarazo se producen numerosos cambios fisiológicos que, junto al aumento de la edad materna o la presencia de factores de riesgo cardiovascular, hacen que el riesgo de sufrir un ictus durante la gestación se triplique respecto a las mujeres no gestantes.

AUSENCIA DE INFORMACIÓN

Los casos de ictus agudos en mujeres gestantes o durante el puerperio, si bien son muy poco frecuentes, son "complejos de abordar", lo que se suma al hecho de que las embarazas suelen quedar excluidas de los ensayos clínicos por razones éticas.

Esta ausencia de información obliga a menudo a extrapolar las recomendaciones a partir de estudios en población, lo que subraya la necesidad de "disponer de protocolos específicos y consensuados para optimizar la atención de estos casos".

Ante dicha situación, los servicios implicados en el protocolo consensuaron una revisión de los conocimientos y procedimientos existentes, para saber abordar "con precisión y rapidez" los casos que lleguen.

En concreto, analizaron qué pruebas y tratamientos puede realizarse en casos que necesitan de una respuesta "especialmente" rápida, como qué pruebas de imagen son las indicadas, cuándo hay que finalizar el embarazo y optar por cesárea o hasta cuándo se puede esperar.

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA

La revisión ha resultado en cambios en la práctica clínica, por ejemplo, contemplando que una mujer gestante que sufra un ictus sea sometida prioritariamente a una resonancia en lugar de un TAC, así como que sea tratada con algún fármaco "diferente a los indicados a cualquier otra mujer que no estuviera embarazada".

El protocolo también nace con voluntad de iniciar un registro catalán de toda la asistencia que se preste a mujeres que hayan sufrido esta enfermedad cerebrovascular mientras están embarazadas o durante el puerperio.

Asimismo, considera la posibilidad de que si el ictus ocurre durante el puerperio, la madre pueda ingresar con el bebé para garantizar la lactancia materna, para "impulsar, difundir y facilitar la aplicación de la perspectiva de sexo y género", y de ampliarlo más allá del tratamiento agudo.