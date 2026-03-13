El Hospital de Sant Pau de Barcelona impulsa un programa para mejorar el descanso de los ingresados

Pallapupas en el Hospital de Sant Pau. - SANT PAU

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha impulsado el programa 'SomNit', que busca mejorar el descanso de las personas ingresadas ante las dificultades de que este sea "realmente reparador", informa en un comunicado de este viernes.

La evidencia científica actual muestra que los trastornos del descanso experimentados durante la hospitalización --como la disminución total del sueño, su mala calidad y el aumento de despertares nocturnos-- pueden persistir hasta 12 meses después del alta.

En este marco, los responsables del Turno de Noche y los referentes de las Unidades que trabajan de noche, acompañados del Área de Usuarios y Comunidad, han impulsado 'SomNit', que incluye materiales informativos, como 'flyers', pósters y un decálogo de aprendizaje.

La supervisora del Turno de Noche 1, Esther Guerra, ha apuntado que la iniciativa surge a raíz de observar a los pacientes hospitalizados, que presentaban problemas a la hora de coger el sueño y descansar: "Vimos que la mayoría eran factores relacionados con el entorno hospitalario como los ruidos, las interrupciones nocturnas y las prácticas de los profesionales".

El decálogo recomienda atenuar las luces, minimizar los ruidos y las intervenciones, ajustar los analgésicos para que no interfieran con el descanso, evitar traslados intrahospitalarios en horas de descanso cuando sea posible, y favorecer "la cultura del hábito saludable del sueño".

En el marco de la iniciativa, los Pallapupas --payasos de hospital-- han acudido a Sant Pau para sensibilizar a los profesionales de la importancia de este tipo de prácticas.