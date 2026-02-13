El Hospital Trueta de Girona comienza a realizar cirugías de columna por vía endoscópica

Profesiones del Trueta realizando cirugía de columna por vía endoscópica. - ICS GIRONA

GIRONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Doctor Josep Trueta de Girona ha incorporado a sus procedimientos quirúrgicos las intervenciones de columna por vía endoscópica, lo que permite tratar determinadas hernias discales de forma "mínimamente invasiva" y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes.

La introducción de esta técnica, indicada en pacientes con hernia discal lumbar que provoca compresión nerviosa y dolor persistente, supone "un paso adelante" en el tratamiento de algunas patologías de columna lumbar causantes de dolor en la espalda y de ciática, informa el Institut Català de la Salut (ICS) de Girona en un comunicado de este viernes.

La operación se realiza mediante una pequeña incisión, de entre 7 y 10 milímetros, por donde se introduce un endoscopio con cámara de alta definición, lo que permite llegar "con precisión" a la zona afectada y retirar el fragmento del disco que comprime el nervio, preservando al máximo los tejidos sanos.

Entre las principales ventajas destacan el menor daño muscular, la reducción del dolor postoperatorio y una recuperación funcional más rápida en comparación con la cirugía abierta convencional, que habitualmente requiere un ingreso hospitalario de entre 24 y 48 horas.

El jefe del servicio de Neurocirugía del Trueta, Luis Caro, ha explicado que el objetivo es realizas dos intervenciones quirúrgicas de este tipo al mes, y aumentar "según indicación médica y disponibilidad quirúrgica".