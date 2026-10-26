El Hospital Trueta de Girona impulsa un programa de recuperación de icuts con pacientes expertos

Primera sesión del programa en Girona. - HOSPITAL DR JOSEP TRUETA

GIRONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Dr. Josep Trueta de Girona ha impulsado un Programa Paciente Experto dirigido a personas que han sufrido un ictus, con el objetivo de promover el autocuidado y mejorar la calidad de vida, así como reforzar el papel activo de los pacientes en la gestión de la salud.

El programa, el "primero" de su tipo en Catalunya dirigido a ictus, ha empezado este octubre como prueba piloto en Girona, y después se trasladará al Hospital Clínic de Barcelona, informa el centro gerundense en un comunicado de este lunes.

La primera sesión ha contado con la participación de 11 personas, siendo el inicio de un recorrido formativo de 9 sesiones grupales durante cerca de 2 meses y medio.

En estas sesiones, un paciente experto, formado por profesionales de la Unidad de Ictus, comparte conocimientos, experiencias y estrategias con el resto de participantes, aprovechando "la empatía y la confianza" que genera haber vivido una situación familiar.

A lo largo de las sesiones, de hora y media aproximadamente, se abordan aspectos relacionados con el conocimiento del ictus, los tratamientos disponibles, la prevención, los procesos de rehabilitación y la convivencia con las secuelas.