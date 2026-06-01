El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona prevé iniciar tras el verano el edificio de consultas externas

Illa visita el Área de Oncohematología Infantil del hospital - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que está previsto empezar después del verano las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en los terrenos de la Teixonera y de 10 plantas.

"Tras el verano deberían iniciarse las obras. El compromiso está", ha asegurado en su discurso de inauguración del nuevo Área de Oncohematología Infantil y Adolescente del hospital.

Illa ha afirmado que la Generalitat está haciendo inversiones en centros como el Josep Trueta de Girona, el Clínic de Barcelona o el Verge de la Cinta de Tortosa: "No nos olvidamos de Vall d'Hebron", ha subrayado.