El Hospital Vall d'Hebron impulsa un proyecto para detectar dengue autóctono en 10 CAP de Barcelona

Presentación del proyecto Den-Aut, en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, a 7 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

El principal transmisor, el mosquito tigre, ya se ha asentado en el clima mediterráneo

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha impulsado un proyecto para detectar precozmente el dengue autóctono en 10 Centros de Atención Primaria (CAP) de la ciudad.

Lo ha explicado en declaraciones a la prensa el coordinador de la Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional de Vall d'Hebron, Israel Molina, y ha añadido que el dengue autóctono "ya no es un riesgo, sino una realidad", después de que el principal transmisor de la enfermedad en el clima mediterráneo --el mosquito tigre-- se haya asentado.

El proyecto desplegará un programa piloto de cribado en 10 CAP para detectar casos sintomáticos y formará al personal de la Atención Primaria para familiarizarlo con los síntomas de la enfermedad.

El dengue es una enfermedad tropical que tiene como síntomas comunas la fiebre, la cefalea intensa, el dolor retroocular, náuseas y vómitos, erupciones cutáneas, dolores musculares, articulares y lumbares, así como leucopenia.

CONTEXTO INTERNACIONAL

La médica de la Unidad de Salud Internacional de Vall d'Hebron Diana Pou ha afirmado que la situación global del dengue a nivel mundial "ha aumentado muchísimo", lo que hace que en centros de salud internacional se vean más casos importados de la enfermedad.

El mosquito transmisor puede picar a una persona con dengue y transmitirlo a alguien que no haya viajado nunca: "Esa persona empezará a tener síntomas de dengue e irá a su médico de cabecera, no al hospital", ha explicado Pou.

Al ser "muy improbable" que el médico de cabecera sospeche de dengue, los profesionales apuntan que probablemente ha habido casos de dengue no detectados, y señalan como evidencia a países cercanos como Francia, Croacia e Italia, que el año pasado registró cerca de 200 casos de dengue en personas que no habían salido del país.

Ante esta situación surgió el proyecto, que busca sensibilizar y formar a los médicos de Atención Primaria, y ya ha alcanzado a más de 500 profesionales, y facilitarles los medios para realizar las pruebas correspondientes.

A las personas que presentan síntomas compatibles, pero que no han viajado, se les explica la situación y se les propone participar en la prueba piloto.

EVITAR LA INSTAURACIÓN

"Que haya casos autóctonos puntuales sabemos que es una realidad que no detendremos, lo que no queremos es que el dengue se instaure aquí y sea una zona endémica", ha concluido Pou.

Molina señala, en esa línea, que el riesgo de que el dengue autóctono se implemente y transmita por el territorio es "muy, muy, mut bajo" por cuestiones de clima y de asistencia de salud pública.