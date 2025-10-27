2 hospitales catalanes atenderán a 3 menores palestinos evacuados de Gaza

Archivo - Fachada del Hospital Vall d'Hebron en una foto de archivo de Europa Press. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y el Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona) atenderán a 3 menores palestinos enfermos y heridos evacuados desde la Franja de Faza por el Ministerio de Sanidad.

2 de los menores serán atendidos en el Vall d'Hebron y uno en el Sant Joan de Déu, informa la Conselleria de Salud en un comunicado de este lunes.

Los menores forma parte del grupo de 19 niños y 73 familiares que han llegado la madrugada de este lunes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, procedentes de Ammán (Jordania), en una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha viajado con los 19 menores y 73 familiares desde Jordania.

Los niños son pacientes de traumatología, producida por los efectos de los ataques israelíes; oncología y hematología; cardiopatías congénitas; neurologías; nefrologías; oftalmologías, y uno gastrointestinal.

Se trata de la quinta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio, dentro del procedimiento de Evacuación Médica (Medevac), activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (Ercc), a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la Organización Mundial de la Salud (OMS).