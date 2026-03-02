Los hosteleros de Tarragona prevén una Semana Santa que dé "continuidad" a las cifras de 2025

El presidente de la ConfeCat, Santiago García-Nieto, inaugura la tercera edición de TurisMarket en Reus (Tarragona) - EUROPA PRESS

Se muestran "prudentes" ante las posibles alteraciones en el mercado tras los enfrentamientos en Oriente Próximo

REUS (TARRAGONA), 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, ha detallado que preveían "hasta hace pocos días, un año de continuidad" respecto a las cifras de 2025 para esta Semana Santa.

Sin embargo, ha admitido que la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán es un evento que genera inestabilidad y afectaciones, también en el turismo, por lo que ha dicho que son "prudentes" ante las posibles consecuencias, durante la inauguración de la tercera edición del salón profesional de la hostelería y el turismo de la demarcación de Tarragona, TurisMarket, este lunes en firaReus.

El salón para profesionales de la hostelería y la restauración se celebra hasta este martes en Reus (Tarragona) reunirá más de 120 expositores ---el doble que en su primera edición--- y más de 50 ponencias de expertos.

En este sentido, y tras las primeras ferias de turismo internacionales, el sector en la demarcación de Tarragona basa las estimaciones en las "buenas sensaciones" tanto de los turoperadores como de infraestructuras como el aeropuerto de Reus, ha explicado la presidenta de la FEHT.

NUEVA TASA TURÍSTICA

Cabré ha lamentado la nueva tasa turística aprobada por el Parlament porque "no refleja la realidad territorial de Catalunya y no ayuda al proceso de desestacionalización" del sector.

"Estamos muy decepcionados y muy tristes de lo que se ha acabado aplicando, no responde al diálogo previo que teníamos con el Govern", ha opinado.

El presidente de la Confederació Empresarial d'Hosteleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat), Santiago García-Nieto, que ha inaugurado el salón en firaReus Events, ha advertido de que la nueva tasa va "en contra del sector y de la competitividad".

"París no es la competencia de Salou, la competencia de Salou es el resto de España y Barcelona", ha argumentado García-Nieto, que ve como el nuevo impuesto resta competitividad a los destinos catalanes respecto a las del resto del Estado.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El presidente de la ConfeCat ha celebrado el modelo de colaboración público-privada de la demarcación de Tarragona para gestionar los ingresos de la tasa y destinarlos a la promoción turística del territorio a través del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona y ayuntamientos como los de Salou, Vila-seca y Cambrils.

Para el concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento de Reus y consejero delegado de Redessa, Josep Baiges, esta cita también es una oportunidad para integrar en el sector la formación y el "talento", por lo que la Universitat Rovira i Virgili ha trasladado las clases de la Facultad de Geografía y Turismo al recinto de firaReus.

Además, este martes se celebrará un encuentro para fomentar el empleo con una oferta de más de 2.000 puestos de trabajo y más de 30 empresas participantes.