El i2CAT lanza en California el primer satélite 6G en órbita baja de Europa para la investigación

El director de i2CAT, Sergi Figuerola. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El centro de investigación i2CAT, adscrito a la Conselleria de la Presidencia de la Generalitat, ha lanzado desde las instalaciones de SpaceX en California (Estados Unidos) el satélite 6GStarLab, primer laboratorio abierto europeo de investigación de 6G en órbita baja, fabricado íntegramente por la catalana Open Cosmos.

Así lo ha explicado este martes en una retransmisión en diferido del lanzamiento el director de i2CAT, Sergi Figuerola, acompañado por el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort; y, en remoto, por el secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual español, Matías González; y el responsable de Proyectos de Futuro de la Agencia Espacial Europea (ESA), Xavier Lobao.

Figuerola ha puesto en valor que este es "un ejemplo claro de cómo la investigación de alto nivel se convierte en un activo fundamental de país" y que contribuye a dotar a Catalunya de infraestructuras estratégicas y de soberanía tecnológica, en sus palabras.

Ha subrayado que el satélite permitirá reforzar la capacidad de comunicación en zonas remotas o escenarios críticos, lo que puede utilizarse para la prevención de desastres naturales, como incendios, aparte de aportar una nueva generación 6G "clave ante las crisis de ciberseguridad o grandes apagones".

El proyecto, valorado en unos 2 millones de euros, ha sido financiado por el Gobierno y cuenta con fondos NextGenerationEU y también contempla el despliegue de una estación óptica terrestre en Móra la Nova (Tarragona), que cuenta con la cofinanciación del Fondo de Transición Nuclear.

UN SATÉLITE "CON ADN CATALÁN"

Albert Tort ha reivindicado que se trata de una misión "con ADN catalán" alineada con la Estratègia Catalunya Espai 2030, con la que el Govern prevé invertir unos 150 millones de euros en cinco años y lanzar 8 misiones satelitales centradas en la observación de la Tierra y las comunicaciones.

"Este lanzamiento es una misión pionera que sitúa a Catalunya en el centro de la investigación espacial europea y del futuro de las telecomunicaciones", ha destacado.

UN SECTOR CAMBIANTE

Por su parte, Matías González ha defendido que este hito "consolida a España y Catalunya a la vanguardia de la innovación digital y la investigación espacial".

"La velocidad de los acontecimientos en el ámbito digital es cada vez mayor y es previsible que el impacto de este proyecto sea rápido", ha sostenido González, quien ha añadido que estas iniciativas tienen repercusiones con otras tecnologías, como ocurre con la inteligencia artificial y el 6G.

COBERTURA TOTAL

Finalmente, Xavier Lobao ha hecho hincapié en que los servicios de digitalización "requieren una cobertura total del territorio", algo que a su parecer solo se consigue con satélites.

"Con el 6G, se consigue que los sistemas terrestres y los satélites trabajen conjuntamente, lo cual es imprescindible", ha remarcado.