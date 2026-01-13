El ICAB celebrará la festividad de Sant Raimon de Penyafort con una treintena de actos

Archivo - Fachada Colegio Abogacía Barcelona (Icab). - ICAB - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) celebrará la festividad de Sant Raimon de Penyafort 2026, patrón de la abogacía, del 14 de enero al 7 de febrero con un programa que recoge una treintena de actos institucionales, formativos, culturales, deportivos, sociales y familiares, ha informado el ICAB en un comunicado este martes.

El acto central tendrá lugar el 5 de febrero en la sede colegial, y en él se entregarán premios y distinciones institucionales, entre los que destacan el 'Premio Felip Portabella', el 'Premio Reconciliación de la Fundación Sant Raimon de Penyafort', los 'Premios del Concurso de Oratoria Amadeu Maristany para Nuevas Promociones', y las 'Medallas del ICAB', que reconocen trayectorias destacadas en el ámbito profesional, institucional y social.

El ICAB también rendirá homenaje el 3 de febrero a 635 abogados que este año cumplen 25 y 50 años de colegiación y 81 personas colegiadas serán galardonadas ante compañeros y familiares por haber alcanzado las bodas de oro de la profesión.

En el ámbito formativo, el ICAB organizará 8 conferencias gratuitas para la abogacía con el objetivo de abordar temas de actualidad relacionados con el ejercicio de la profesión, --como los cambios procesales derivados de la Ley de Eficiencia Judicial, la aplicación de los MASC o el uso de la IA--, que se celebrarán del 2 al 4 de febrero.

En el ámbito cultural, el Grupo de Teatro del ICAB representará la obra 'Antaviana', una adaptación de los relatos de Pere Calders popularizados por la compañía Dagoll Dagom, el viernes 30 de enero, así como la celebración del Concierto de la Coral del ICAB el 27 de enero, entre otras actividades.