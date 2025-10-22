El ICAB defiende que la adopción internacional es una medida de protección a la infancia

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, interviene en las 'I Jornadas sobre Adopciones Internacionales: Infantes y Familias sin Fronteras' - ICAB

Ha acogido los días 20 y 21 de octubre las 'I Jornadas sobre Adopciones Internacionales'

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha acogido los días 20 y 21 de octubre las 'I Jornadas sobre Adopciones Internacionales: Niños y Familias sin Fronteras', que han puesto de manifiesto que la adopción internacional es una medida de protección a la infancia, informa el ICAB en un comunicado este miércoles.

Durante las jornadas se ha recordado que en 2023 se cumplieron 30 años de la entrada en vigor del Convenio de La Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional, un instrumento "clave" para regular y garantizar que las adopciones internacionales se realicen con las máximas garantías jurídicas y en el respeto al interés superior del menor.

La presentación ha ido a cargo de la decana del ICAB, Cristina Vallejo; la secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía de la Conselleria de Derechos Sociales, Teresa Llorens; el abogado y presidente de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB, Xavier Campà, y la catedrática de Derecho Internacional Privado y vocal de la Junta de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB, Carme Parra.

Los ponentes han coincidido en que adoptar es una herramienta que permite ayudar a construir familias, pero que es necesario contar con un sistema de adopción "más humano, justo y respetuoso" con los derechos de los menores y ha puesto de relieve un descenso en las adopciones internacionales en Catalunya.

En este sentido, han informado de que se ha pasado de 3.168 solicitudes en 2004, de las cuales se efectuaron finalmente 1.562, a 174 solicitudes en 2024, de las que se efectuaron 44.

MEJORAS

Aunque los expertos coinciden en que la adopción internacional es una medida de protección a la infancia cuando los menores no pueden ser adoptados en sus países de origen, se ha criticado que los procedimientos no se corresponden con el principio de celeridad que exige el Convenio de La Haya.

En este sentido, han subrayado que se alargan en el tiempo en detrimento del interés superior del menor al retrasar la oportunidad de crecer con una familia adoptiva y han señalado que las adopciones internacionales constituidas al amparo del Convenio de La Haya de 1993 deberían ser reconocidas de forma automática.

Los expertos también han alertado de los cambios en las políticas de adopción de los diferentes estados de origen de los menores, hecho que ha retrasado y dificultado las adopciones para las familias en ciertos países.

En estas jornadas también se ha abordado el impacto emocional de la adopción en los niños y familias y se ha escuchado el testimonio de jóvenes adoptados con la finalidad de encontrar medidas para mejorar el sistema de las adopciones internacionales.