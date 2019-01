Iceta (PSC) dice a Torra que "la política no es lo suyo" y pide un cambio de jugadores

Publicado 26/01/2019 14:13:38 CET

Acusa a la derecha de no buscar soluciones para Catalunya y "aprovecharse del problema"

MATARÓ (BARCELONA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y le ha dicho que "la política no es lo suyo", tras lo que ha pedido un cambio de jugadores en Catalunya.

Iceta ha sostenido que el presidente del Govern debe tener una mirada amplia y generosa, y "que no ponga cara de susto" ante opiniones diferentes a la suya, según ha manifestado en la proclamación del candidato del PSC a la reelección como alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, que también ha contado con la participación de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El líder del PSC ha pedido un esfuerzo de empatía a los líderes independentistas, ha defendido el diálogo del Gobierno con la Generalitat y ha acusado a la derecha de no querer buscar soluciones para Catalunya, sino de "aprovecharse del problema" y de buscar otros.

También los ha tildado de constitucionalistas de boquilla y de no leerse la Constitución por pedir una aplicación permanente del 155 en Catalunya: "Que se hagan ellos la permanente. El 155 no", ha afirmado Iceta.

"El que piensa que la política está escrita en libros no sabe de política", ha continuado Iceta, que ha pedido que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que las fuerzas políticas decidan si están del lado del progreso o del retroceso, de una Europa más fuerte o de una dividida y desorientada, ha dicho.

Ha señalado que una derecha sin complejos "no tiene que ser sinónimo de facha" y ha acusado a los partidos de derechas de concursar por ver quién la dice más gorda, en sus palabras.

Iceta ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se haya atrevido a hablar con los independentistas, tras lo que ha ensalzado sus ganas de arriesgar: "Hay que ser muy sinvergüenza para acusar a un político de hablar con otro".

Con respecto a la situación en Venezuela, el líder socialista también ha defendido la postura de Sánchez, y ha pedido que sean los venezolanos quienes decidan democráticamente su futuro, tras lo que ha reiterado que esto "no es equidistancia, es democracia y compromiso".

ELECCIONES MUNICIPALES

El líder del PSC ha criticado a quienes "no tienen candidatos o no saben por qué partido se presentan" y ha pedido que no se juegue con los ayuntamientos y que haya la máxima participación en las elecciones municipales, tras lo que ha ensalzado la labor del alcalde de Mataró.

El candidato a la reelección y actual alcalde de la capital de la comarca barcelonesa del Maresme, David Bote, ha negado tener la "barita mágica" para resolver los problemas rápido, por lo que ha criticado a los que venden humo y ha sostenido que todo requiere trabajo y esfuerzo.

Entre otras medidas, el alcalde se ha comprometido a ampliar el Mataró Park, a "reforzar el frente marítimo como un motor para la ciudad", a combatir la precariedad e invertir en políticas de vivienda social, alquileres asequibles y una reforma de los servicios sociales municipales.