El ICF avala con 1,1 millones la segunda fase de ampliación del canal Xerta-Sénia (Tarragona)

TARRAGONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha avalado a la Comunitat General de Regants del canal Xerta-Sénia (Tarragona) con 1,13 millones de euros para sacar adelante la adjudicación de las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto, de forma que el regadío se ampliará hasta el municipio de Roquetes e integrará más de 400 hectáreas dedicadas al cultivo de olivos y cítricos.

Se prevé que las obras de esta segunda fase, que suponen una inversión total de 19 millones de euros, empiecen en primavera y se alarguen durante un período aproximado de dos años, informa el ICF este viernes en un comunicado.

"Este aval es un nuevo impulso a un proyecto que no sólo representa una demanda histórica del territorio, sino también una condición necesaria para garantizar la viabilidad económica, social y ambiental del sector en las Terres de l'Ebre", ha afirmado la delegada del ICF, Vanessa Servera.