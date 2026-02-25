El ICF Girona Fons d'Innovació financia a seis empresas con 1,1 millones en 2025

Planta de una de las empresas financiadas por el fondo - ICF

GIRONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ICF Girona Fons d'Innovació cerró 2025 habiendo financiado a seis empresas de los sectores de la salud, la industria, el turismo y la consultoría con 1,1 millones de euros, informan el Institut Català de Finances (ICF) y el Ayuntamiento de Girona en un comunicado este miércoles.

El fondo es un programa de préstamos para empresas jóvenes innovadoras del ICF y el consistorio gerundense, y, en los últimos cuatro años, ha dotado con cinco millones de euros a proyectos de empresas jóvenes de Girona y su área urbana.

La consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha explicado que el programa "supone una gran oportunidad para todas aquellas personas jóvenes e innovadoras que quieren desarrollarse y crecer".

La vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis, ha señalado que el fondo es "una herramienta estratégica para consolidar Girona como ciudad de innovación y oportunidades".

El fondo ofrece financiación de entre 100.000 y 300.000 euros con un tipo de interés del Euribor a 12 meses más un diferencial del 1,5% y un plazo máximo de seis años.