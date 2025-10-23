El ICRPC y el MNAC impulsan un congreso sobre el impacto de la Guerra Civil en los museos catalanes

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICPRC) y el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) han impulsado un congreso internacional sobre el impacto de la Guerra Civil en la configuración de los museos catalanes, que reunirá a una treintena de especialistas en Barcelona en febrero entre el 25 y el 27 de febrero de 2026.

Los expertos abordarán el caso catalán desde el marco de los conflictos bélicos europeos del siglo XX y su repercusión sobre los fondos de los museos, informa el ICPRC en un comunicado de este jueves.

La jornada se dividirá en tres ejes: el patrimonio en tiempo de guerra (destrucción, expolio y estrategias de protección), el patrimonio de las posguerra (devoluciones, depósitos y desvíos) y restituciones y memoria (retornos, disputas y relecturas del patrimonio en el presente).

EXPERTOS

Los organizadores destacan la presencia de la historiadora del arte del Museo del Louvre Emmanuelle Polack, especialista en el mercado del arte bajo la ocupación alemana y en la investigación de la procedencia de obras robadas durante la Segunda Guerra Mundial.

También de le experta en la protección del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial en Italia e investigadora de la Universidad de Ca'Foscario de Venecia Caterina Paparello; del director de la Galería Nazionale delle Marche de Urbino (Italia), Luigi Gallo, y del catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en el caso español Arturo Colorado.

PROYECTO IGUEMUS

El encuentro se celebrará en el MNAC y se enmarca en el proyecto Iguemus, que el instituto lleva a cabo desde hace 2 años y que estudio la huella del franquismo en los museos catalanes.

Precisamente una de las primeras conclusiones del proyecto es que "casi todos" los museos catalanes existentes al término de la Guerra Civil tendrían piezas que la República salvó y la dictadura no devolvió a sus propietarios.