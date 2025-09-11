El IEC celebra la Diada con una defensa del catalán como instrumento de "cohesión social"

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha celebrado la Diada Nacional de Catalunya con un acto institucional en el claustro de su sede histórica en Barcelona donde se ha defendido la lengua catalana como instrumento identitario y de "cohesión social", informa el IEC en un comunicado.

El encuentro ha contado con la presencia de personalidades del ámbito político, académico y cultural del país, entre ellos el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el tercer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle.

También han asistido el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia; el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, y la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, Laia de Nadal.

"Es lamentable que haya sentencias que atentan contra el rasgo más explícito de nuestra identidad: la lengua", ha dicho la presidenta del IEC, Teresa Cabré, en referencia a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de anular algunos de los artículos del decreto de régimen lingüístico en escuelas e institutos.

Ha añadido que "el catalán debe ser lengua vehicular en las escuelas porque, a la larga, garantiza la cohesión social; es necesario conocer la lengua para integrarse plenamente en una comunidad".

EL CONSELLER VILA

El conseller Vila ha reiterado su compromiso con "el refuerzo y el despliegue progresivo de las iniciativas del Pacte Nacional per la Llengua" y ha subrayado la importancia de combinar ambición y exigencia para hacer frente a "aquellos sectores contrarios a la normalización del catalán y que tratan de descuartizar el idioma".

El lingüista Jordi Mir, miembro de la Sección Filológica del IEC, ha pronunciado la conferencia 'La patria: concepción y sentimiento', en el que ha reflexionado sobre el concepto de patria desde la edad media hasta la actualidad: "Si queremos hacer prevalecer y asegurar para el futuro nuestros derechos como pueblo-nación-patria, debemos estar todos".