El IEC publica la 'Gramàtica essencial de la llengua catalana' en línea para facilitar su acceso

Publicado 17/01/2019 14:37:30 CET

"Es una gramática del siglo XXI, pensada para personas que no consultan en papel"

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha publicado online la 'Gramàtica essencial de la llengua catalana', una versión reducida de la 'Gramàtica de la llengua catalana' que tiene por objetivo facilitar el acceso a la normativa gramatical.

En rueda de prensa, la directora del proyecto, Maria Josep Cuenca, ha remarcado este jueves que se trata de una versión adaptada y resumida de la publicada en 2016 --en extensión supera ligeramente el 50% de la 'Gramàtica de la llengua catalana'--, pero ha remarcado: "No es una gramática en papel puesta en línea. És una gramática del siglo XXI, pensada para personas que no consultan en papel".

Cuenca ha dicho que se ha adaptado a un formato para poder ser insertada en una base de datos y una plataforma, del que no han encontrado ejemplos similares en otras gramáticas, y que se ha simplificado la exposición, organización, terminología y marcas normativas y se han incluido elementos de apoyo para su consulta.

Las marcas normativas básicas se han reducido a tres: 'no aceptable', considerada no adecuada en los registros formales; 'se evita', una opción que no se usa en los registros formales, y 'es preferible', la que se considera más adecuada en los registros formales entre dos o más posibilidades.

La gramática, que se puede consultar en 'geiec.iec.cat', está estructurada en 32 capítulos y la consulta se puede hacer a través del sumario, de los cuadros resumen o del glosario, y las explicaciones se organizan alrededor de 245 cuadros resumen, que incluyen ejemlos ilustrativos y, cuando son necesarios, comentarios de uso

Como elementos de apoyo, incluye un glosario en línea -con 568 términos definidos y ejemplificados--, que resuelve dudas terminológicas durante la consulta, y remisiones internas y externas a la 'Gramàtica de la llengua catalana' y a la 'Ortografia catalana'.

Cuenca ha explicado que próximamente se incorporarán audios, que permitirán escuchar los ejemplos de los contenidos de fonético y fonología tal y como se pronuncian en las diferentes hablas.

GRAMÁTICA BÁSICA

La presidenta de la Sección Filológica del IEC, Maria Teresa Cabré, ha asegurado que la "trinidad" de recursos sobre la gramática catalana, tras la de 2016 y en línea, se completará con la 'Gramàtica bàsica i ús de la llengua catalana' para un público más amplio, que se prevé editar en septiembre de este año.

Cuenca ha dicho que las tres versiones son como "muñecas rusas" en la que cada una está dirigida a un determinado perfil de usuario, y el presidente del IEC, Joandoménec Ros, se ha felicitado por la nueva versión que hace accesible a más públicos la gramática.