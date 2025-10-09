IEPP-metrodora y Compassionate Mind España colaborarán en mindfulness, bienestar y compasión

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP-metrodora) y Compassionate Mind España han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo conjunto de iniciativas formativas y de divulgación científica en mindfulness, bienestar psicológico y compasión, informan este jueves en un comunicado.

Impulsarán proyectos como el nuevo programa 'Mentes Compasivas', creado por los doctores Chris Irons y Charlie Heriot-Maitland, que constituye una adaptación innovadora de la Terapia Centrada en la Compasión y que verá la luz en abril de 2026.

"Diversos estudios científicos recientes han demostrado que las prácticas de mindfulness y compasión producen beneficios significativos en la salud mental", han añadido.

La psicóloga y responsable de programas de Mindfulness en IEPP-metrodora, Aroa Ruiz, ha sostenido que el acuerdo "refuerza nuestro compromiso con la formación de calidad, con base científica y centrada en las personas".

La psicóloga General Sanitaria con formación especializada en CFT en la Universidad de Derby y miembro de la Compassionate Mind Foundation en Reino Unido, Isabel Rubio, ha destacado que el interés compartido en "difundir la importancia de la compasión" y promover un mayor bienestar.