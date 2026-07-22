La iglesia de Sant Agustí de Tarragona recuperará un espacio "oculto" durante más de 100 años

La intervención, que se alargará durante unas 3 semanas, permitirá descubrir "íntegramente" la cripta - ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

TARRAGONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de Sant Agustí de Tarragona recuperará un espacio patrimonial que permitirá descubrir íntegramente su cripta, vinculada a la evolución constructiva del templo entre el siglo XVI y el XVIII, y que hace más de 100 años que está oculto bajo el pavimento.

La semana que viene se iniciará la intervención arqueológica, promovida por la parroquia, con la implicación de la Agrupació de Setmana Santa, informa el Arquebisbat de Tarragona en un comunicado de este miércoles.

En 2012, la cripta de la iglesia de Sant Agustí fue objeto de un estudio arqueológico y antropológico preliminar que documentó la existencia, valoró el estado de conservación y formuló las primeras hipótesis de interpretación histórica.

Actualmente la cripta presenta un estado que dificulta la lectura e interpretación: durante las obras de renovación del pavimento del templo --en los años 60--, el espacio quedó lleno con materiales procedentes de estos trabajos, ocultado "buena parte" de la configuración original.

La intervención, que se alargará durante unas 3 semanas, permitirá descubrir "íntegramente" la cripta, documentar las diferentes fases constructivas y comprender su evolución histórica; y paralelamente se llevará a cabo un estudio antropológico de los restos humanos conservados.