Ignacio Garriga pide a los críticos con la dirección de Vox dejar de "torpedear la alternativa"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga - VOX

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha pedido a los críticos con la dirección del partido dejar de "torpedear la alternativa política" que, a su juicio, plantea Vox.

En declaraciones a la prensa en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha dicho que recientemente se ha visto "a algunas personas dirigidas, parece, por el PP, por el señor Feijóo, que están demostrando que son unos auténticos sinvergüenzas, que son unos mentirosos, que donde pueden calumnian y donde pueden injurian".

Por otra parte, ha dicho que los únicos problemas internos de los que los españoles son conscientes "son los líos que existen entre los barones del Partido Popular con su líder nacional", Alberto Núñez Feijóo, porque Vox es un partido nacional y el PP una confederación de partidos, según él.

"Un líder nacional que dice A, pero que Ayuso dice B o el señor Moreno Bonilla dice D. Es la gran diferencia entre un partido nacional y una confederación de partidos como es el Partido Popular", ha ironizado.

Garriga ha pedido a los críticos que dejen de intentar acabar con Vox y ha recordado que "algunos incluso llegaron a construir de la mano de Santiago Abascal".

CONTRATACIÓN DE TIZONA

Ha insistido en que dejen de mentir aquellos que "hace 4 días estaban sentados en el comité de gestión del partido", los mismos que contrataron Tizona".

Sobre Tizona, ha explicado que la consultora "lideró campañas electorales, formó a candidatos y marcó la estrategia de campañas electorales".

"Agradezco al anterior secretario general y a todo el anterior comité de gestión que eligieran en este momento a Tizona Comunicación y a muchas otras empresas que permitieron que hoy Vox se haya convertido en la tercera fuerza política nacional", ha añadido.

Ha criticado a "aquellos que hace 4 días celebraban los éxitos y contrataban proveedores como Tizona Comunicación y hoy resulta que intentan sembrar dudas".

DEJAR DE "TOCAR LAS NARICES"

"Que se dediquen a sus anteriores profesiones, uno que siga siendo abogado, el otro que se dedique a los negocios inmobiliarios pero que dejen de tocar las narices a los que estamos al lado de los españoles para construir la alternativa política", ha insistido.

Ha asegurado que "quien no quiera estar en Vox se puede ir a donde le dé la gana", y ha remarcado que todos los afiliados y cargos orgánicos tienen el deber de cumplir con las directrices de la dirección nacional.