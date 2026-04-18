Ignacio Garriga (Vox) afirma que Barcelona es este sábado "la capital de la izquierda criminal"

Protesta de Vox ante la reunión de líderes progresistas en Barcelona - VOX

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que el PSOE ha convertido Barcelona este sábado en "la capital de la izquierda criminal", en referencia a la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat.

En declaraciones desde el exterior, ha criticado a mandatarios internacionales que han participado en estos encuentros, como la "narcopresidenta" de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, del que ha dicho que financió su campaña electoral con dinero del narcotráfico; y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al que acusa de encarcelar a los contrarios a su gobierno.

"Hoy aquí en Barcelona, bajo el paraguas de la democracia y de la libertad, se reúnen los peores criminales, los peores narcodictadores y la mayor amenaza para la democracia en cualquier punto del mundo", ha dicho.

Por eso cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acoge a la peor calaña de la izquierda criminal", pero ha añadido que este sábado se va a ver como el pueblo español está por encima y muestra su apoyo a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado, que recibirá a las 17.30 la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

Además, ha acusado al PP de aplaudir a Petro en el Congreso y entregarle las Llaves de Oro de Madrid, tal y como ahora hace la comunidad con Machado: "Hay que aclararse. O se está con la izquierda criminal o se está con la libertad de María Corina Machado. Y eso es lo que nosotros hoy exigimos aquí".