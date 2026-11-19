El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, durante un mitin de Vox, en L'Auditori de Cornellà , a 15 de noviembre de 2026, en Cornellà de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha cargado contra un grupo de "extranjeros y la policía autonómica (Mossos)" hayan impedido la celebración de un acto electoral de la formación en Sabadell (Barcelona) este jueves por la tarde.

"No hay libertad política en Catalunya y el dispositivo policial no la garantiza. Llegaremos hasta el final", ha escrito en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que la formación se plantea denunciar al jefe del dispositivo y que este viernes presentarán una denuncia a la Junta Electoral Central.

Por su parte, el portavoz de la formación en el Parlament, Joan Garriga, ha criticado el lanzamiento de piedras de la "islamoizquierda y grupos antifa" hacia los simpatizantes y cargos de Vox.

"Todo ante la atenta mirada de Mossos, que se niegan a actuar mientras se está cometiendo un delito flagrante", ha dicho a través de 'X'.