Ignacio Garriga (Vox) critica "la gestión del PSOE" tras descarrilar un tren en Gelida (Barcelona)

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que "la gestión del PSOE es una amenaza para la vida de los españoles", tras descarrilar este martes por la noche un tren de la R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona) que ha provocado un muerto y 3 heridos graves.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press, después de que un tren haya descarrilado tras chocar contra un muro de contención que ha caído sobre la vía.

En otro mensaje en X, Vox en Catalunya ha expresado su pésame a la familia de la persona fallecida y su deseo de que los heridos se recuperen en la mayor brevedad posible, y ha afirmado que se dejarán "la piel para esclarecer esta nueva tragedia ferroviaria" y que exigirán responsabilidades.