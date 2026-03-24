Ignacio Garriga (Vox) llama a "apartar" a Feijóo de las negociaciones en Extremadura, CyL y Aragón

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no participe en las negociaciones entre ambos partidos para la investidura y formación de gobierno en Extremadura, en Castilla y León y en Aragón: "El señor Feijóo se tiene que apartar de enmedio".

En declaraciones a la prensa en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha afirmado que Feijóo "no puede seguir torpedeando las negociaciones que Vox está llevando a término de buen grado y avanzando con los líderes regionales del PP".

"Si se aparta al señor Feijóo y al señor Tellado y se deja que los líderes regionales sigan manteniendo esas reuniones con la dirección regional de Vox y la dirección nacional, estoy seguro que estamos más cerca de llegar a un acuerdo", ha añadido.

Ha afirmado que las negociaciones avanzan medida a medida, y que aspiran a más pronto que tarde cerrar los pactos y poder abordar qué personas ejercen las distintas funciones en estos futuros gobiernos autonómicos.

"Reafirmarnos en que nosotros vamos a entrar en esos gobiernos, vamos a protagonizar esos cambios en primera persona", ha asegurado.