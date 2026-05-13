Ignacio Garriga (Vox) responsabiliza a Montero de falta de medios policiales: "Es una sinvergüenza"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en declaraciones a periodistas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

Ve en la muerte de los dos guardias civiles en Huelva un "asesinato permitido por el Gobierno"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado a la exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, y ha afirmado que "es una sinvergüenza y es responsable de que Guardia Civil y Policía Nacional estén absolutamente abandonados, sin los medios suficientes para afrontar la realidad del narcotráfico".

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este miércoles en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) sobre la muerte de dos guardias civiles en Huelva, donde ha asegurado que Montero "debería irse a su puñetera casa y no aspirar, ni mucho menos, a presidir la Junta de Andalucía".

"Eso no fue un accidente laboral, y lo sabe perfectamente. Eso fue un asesinato permitido por el Gobierno socialista, que tiene rendidos a nuestros agentes sin los medios necesarios", ha sostenido.

Garriga ha afirmado que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda "ya destrozó España desde el Gobierno de la mano de Sánchez y, ahora, pretende destrozar Andalucía sabiendo que no va a obtener los suficientes apoyos ni para siquiera liderar la oposición".

"Luego el mejor servicio que podría hacer a los españoles es pedir perdón, en primer lugar, y, a continuación, irse a su casa", ha zanjado.

"CON LOS PIES POR DELANTE"

Preguntado por cómo abordaría Vox el fenómeno de las narcolanchas, Garriga aboga por "dotar de todos los medios suficientes a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para protagonizar todos los operativos necesarios para que los narcos salieran con los pies por delante" de las costas españolas.

Asimismo, ha defendido que Vox hará "lo que no han hecho ni PP ni PSOE históricamente", reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo.

"Hay que cambiar las leyes necesarias, hay que dotar de medios suficientes y de armas largas a la Guardia Civil, sacar toda la fuerza de los cuerpos y fuerzas de seguridad y, si hace falta, al ejército al mar para proteger nuestras fronteras", ha concluido.