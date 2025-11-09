Ignacio Garriga (Vox) ve al PP dispuesto a "poner el interés de los valencianos en el centro"

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que han visto disposición del PP para "poner el interés de los valencianos en el centro" en la negociación para elegir un nuevo presidente para la comunidad valenciana en sustitución del presidente en funciones, Carlos Mazón.

En declaraciones a los medios este domingo desde Badalona (Barcelona), donde el partido celebraba un acto, ha dicho que cuando "el PP comunique quién es el candidato" y puedan hablar con el designado informarán sobre el curso de las negociaciones.

En este sentido, ha asegurado que su partido afronta la negociación con discreción y que "el circo mediático en torno a las conversaciones con el Partido Popular no se va a producir de la mano de Vox".

También ha destacado que los intereses de los valencianos deben estar "por encima de cualquier interés comentario o presión mediática".

MOCIÓN DE CENSURA

En referencia a una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido no "generar esa ilusión en los españoles" porque, dice, los que podrían haberla presentado no tienen interés en hacerlo.

Ha asegurado que ni el PP ni Junts quieren presentar una moción de censura y cree que no hay que "mentir a los españoles" sino que se debe hacer una oposición al Gobierno 365 días al año, textualmente.

"Nuestra responsabilidad es no contribuir a ese falso relato de la moción de censura y sí centrarnos en denunciar cómo ha robado el socialismo", ha criticado.

Además, ha afirmado que el objetivo de su formación es "desgastar al gobierno de la nación en los tribunales" motivo por el cual, dice, están personados en todas las causas que se han abierto, en sus palabras.